Iohannis: Negocierile dintre Ucraina si Rusia ar trebui sa aiba ca rezultat restabilirea integritatii teritoriale a Ucrainei

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca restabilirea integritatii teritoriale a Ucrainei este singura varianta acceptabila in negocierile acestei tari cu Rusia.Klaus IohannisSeful statului l-a primit la Palatul Cotroceni pe presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda."O tema pe care am discutat-o aprofundat a fost razboiul Federatiei Ruse impotriva Ucrainei, care a generat cea mai grava criza de securitate din ultimele decenii, cu implicatii multiple. Am discutat modalitatile ... citeste toata stirea