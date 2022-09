Iohannis pleaca saptamana viitoare la New York, la Adunarea Generala a ONU

Presedintele Klaus Iohannis va conduce, in perioada 20-21 septembrie 2022, delegatia Romaniei cea de-a 77-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, care va avea loc la New York, anunta Administratia Prezidentiala."Participarea Presedintelui Romaniei la sesiunea din acest an va constitui o oportunitate de evidentiere a pozitiei tarii noastre cu privire la actualele provocari globale, in contextul agresiunii ilegale si neprovocate a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei, care ... citeste toata stirea