Viceprimarul Constantei, Ionut Rusu, si-a avizat favorabil propria deplasare in Franta. In cadrul Comisiei 1 a Consiliului Municipal s-a supus la vot proiectul de hotarare pentru vizita pe care acesta o va face in Brest. Viceprimarul a votat pozitiv, alaturi de ceilalti membri.La eveniment a fost invitat primarul Vergil Chitac, fara ca in scrisoarea trimisa de francezi sa scrie explicit ca, daca acesta refuza, poate trimite pe altcineva.Edilul a decis insa ca, in locul sau, sa fie trimis ... citeste toata stirea