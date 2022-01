Ionut Rusu, viceprimar Constanta: "62 de copilasi vor avea parte de conditii moderne de ingrijire"

Ionut Rusu, viceprimar al municipiului Constanta, a anuntat ca 62 de copilasi vor avea parte de conditii moderne de ingrijire specifica varstei."Zilele acestea, am analizat situatia de la fiecare cresa in parte. Au fost aprobate 62 de dosare noi, de intrare in colectivitate, din lista de asteptare.", a spus acesta, pe Facebook.Repartizarea s-a facut astfel:Cresa nr. 1 - 17 dosare aprobateCresa nr. 2 - 5 dosare aprobateCresa nr. 13 - 14 dosare aprobateCresa nr. 18 - 9 dosare aprobateCresa ... citeste toata stirea