IPS Teodosie a iesit din carantina la miezul noptii si a continuat slujba in Catedrala

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a iesit din carantina la miezul noptii de sambata spre duminica, in timpul slujbei pe care o sustinea online in capela amenajata in interiorul Palatului Arhiepiscopal, fiind insotit de preoti pana in Catedrala, unde era asteptat de zeci de enoriasi pentru a continua ceremonialul religios.Inainte de a iesi din Palatul Arhiepiscopal, locul unde a stat in carantina, IPS Teodosie s-a adresat credinciosilor, spunandu-le ca exilul lui a luat sfarsit, urmand sa ... citeste toata stirea