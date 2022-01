IPS Teodosie amendat pentru nerespectarea carantinei

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost amendat, luni, de catre politisti cu 1.000 de lei pentru ca, desi era in carantina dupa ce a intrat in contact cu o persoana care avea COVID-19, acesta a oficiat o slujba in Catedrala arhiepiscopala din Constanta."Astazi, in jurul orei 8,00, politisti din cadrul Sectiei 3 au identificat, in interiorul unei biserici din municipiul Constanta, un barbat, de 66 de ani, care nu a respectat prevederile legale in ceeace priveste masurile de carantina, ... citeste toata stirea