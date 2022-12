IPS Teodosie: Anul 2023 sa-l intampinam cu nadejde, cu bucurie, cu credinta

IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a transmis un mesaj credinciosilor din Dobrogea cu ocazia Anului Nou."Iubiti credinciosi,Timpul in care noi ne desfasuram viata se masoara cu secundele, cu minutele, cu orele, cu zilele, cu saptamanile, cu lunile si cu anii. In fiecare an, noi sarbatorim un nou inceput.Anul 2023 sa-l intampinam cu nadejde, cu bucurie, cu credinta. Ce sunt anii pe care ii intampinam? Sunt masuri generoase ale lui Dumnezeu. Anii sunt in stapanirea lui Dumnezeu, pentru ... citeste toata stirea