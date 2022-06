IPS Teodosie il roaga pe Chitac sa nu demoleze biserica de la Macul Rosu: Am prefera sa murim decat sa daramam o biserica!

Avand in vedere iminenta demolare a bisericii "Izvorul Tamaduirii" din Constanta, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, adreseaza o scrisoare deschisa primarului Vergil Chitac, atat in nume personal cat si in numele preotilor si credinciosilor constanteni."Iubite domnule primar, Vergil ChitacNe despart cateva ore de cel mai infam moment din istoria ultimelor decenii, prin care se pare ca trebuie sa treaca credinciosii din stravechiul Tomis, acela al demolarii unei biserici, motiv pentru ... citeste toata stirea