IPS Teodosie, la inceputul Postului Mare, despre razboiul din Ucraina: "Dumnezeu sa opreasca aceasta nedreapta bataie"

IPS Teodosie a vorbit despre implicarea Bisericii Ortodoxe Romane in sprijinirea refugiatilor din Ucraina si i-a indemnat pe credinciosi sa-i ajute in continuare pe cei care fug din calea razboiului. Cel care nu de mult timp l-a lasat pe Putin pentru ctitoriile sale n-a mai rostit acum un cuvant despre acesta. IPS Teodosie a declarat in cadrul unei scurte conferinte de presa sustinuta luni, 7 martie 2022, cu prilejul inceperii Postului Mare, ca sute de refugiati ar fi sprijiniti de Biserica ... citeste toata stirea