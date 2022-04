IPS Teodosie: Lumina lui Hristos este noua si unica in fiecare an

"Hristos a inviat! Suntem in cea mai luminoasa noapte a anului, in noaptea Invierii anului 2022. Am primit si anul acesta lumina Invierii Domnului de la Ierusalim, dovada ca Dumnezeu este cu noi. Ortodoxia este cu Dumnezeu cel inviat, cu Hristos Mantuitorul si iata prin lumina Invierii aducem in sufletul fiecarui crestin acest adevar, aceasta credinta, aceasta putere a Invierii.Suntem dupa doi ani de restrictii aspre si iata in sfarsit o Inviere cu totul libera. Dar am avut parte si anul ... citeste toata stirea