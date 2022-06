IPS Teodosie spune ca 'biserica de pe trotuar' va fi pazita de preoti si credinciosi

Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului a slujit vineri dimineata slujba de Liturghie la biserica 'Izvorul Tamaduirii', situata in zona Macul Rosu din municipiul Constanta, cunoscuta si ca 'biserica de pe trotuar', el afirmand ca aceasta ar fi trebuit demolata de primarie in cursul acestei zile, insa el a cerut credinciosilor si preotilor sa stea zi si noapte in lacas pentru a nu putea fi demolat.El a subliniat ca toti cei care au "daramat biserici au murit in chinuri groaznice" si ca nu poate ... citeste toata stirea