IPS Teodosie va sluji la biserica ilegala de pe trotuar, care trebuie demolata

Vineri, 10 iunie 2022, de la ora 7.30, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sf. Liturghie la biserica "Izvorul Tamaduirii" din zona Macul Rosu, locas de cult care trebuie demolat, asa cum au decis magistratii. Biserica de pe trotuar, din zona Macul Rosu din Constanta, construita in anul 2002, a devenit subiect de scandal intre municipalitate si arhiepiscopie, deoarece reprezentantii Bisericii nu se grabesc sa puna in aplicare o hotarare judecatoreasca in care se cere demolarea ... citeste toata stirea