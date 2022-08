Istoria si vinurile Dobrogei, prezentate la Cetatea Capidava. Povesti la VinSToria

Evenimentul de la Capidava isi propune sa conecteze si sa prezinte publicului vizitator doua dintre bogatiile permanente ale Dobrogei: vinul si istoria. Cetatea Capidava va fi in perioada 20-21 august scena de desfasurare a unui inedit eveniment cultural - "VinSToria" - care se desfasoara sub deviza "Asculta Vinul, Citeste Istoria, Scrie Povestea". Pe parcursul celor doua zile accesul in cetatea Capidava este gratuit, cu respectarea normelor de protectie a siturilor istorice. Programul ... citeste toata stirea