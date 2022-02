Istoricul Kemal Karpat, musulmanul din Dobrogea care si-a luat numele dupa Muntii Carpati, a fost omagiat. La anul ar fi implinit 100 ani

Kemal Karpat, istoricul nascut in Dobrogea care a ajuns consultant al presedintilor SUA pe probleme de Orient, a fost omagiat in locurile natale de comunitatea turca. Kemal Karpat a vazut lumina zilei la 15 februarie 1923, in Armutlia (Turda de azi), un sat de langa Babadag, Tulcea, si a murit la 20 februarie 2019, in Madison, Wisconsin, SUA.Pe numele sau Kemal Hasim Omer, istoricul era fiul unui imam turc si a studiat la Seminarul din Medgidia, apoi a plecat la Istanbul pentru a urma Dreptul. ... citeste toata stirea