ISU "Delta" Tulcea a primit o autospeciala de stingere de capacitate mare

La inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Delta" al judetului Tulcea a sosit, in cursul zilei de joi, 9 iunie a.c., o autospeciala de stingere cu apa si spuma de capacitate mare.Aceasta este una din cele doua sute de autospeciale care vor completa la nivel national parcul auto al inspectoratului general si sunt achizitionate in cadrul Proiectului Viziune 2020.Asadar aceasta autospeciala completeaza flota Detasamentului de Pompieri Tulcea care in acest moment detine 5 autospeciale de ... citeste toata stirea