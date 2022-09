Italianul care detine Casinoul din Mamaia nu mai are voie sa-si administreze averea

Gilberto Bivona, proprietarul Casinoului din Mamaia, cunoscut in urma cu mai bine de 20 de ani, atunci cand a pus mana pe partea de nord a Casinoului din Mamaia, are interzis sa-si administreze averea. Judecatorii au dispus intrarea in faliment a firmei Prestige Hotel & Resort SRL, din cauza datoriilor. Lichidatorul invita creditorii sa se inscrie la masa credala.Agrement Sea SRL, din Brasov, a cerut pe 11 iulie deschiderea procedurii insolventei fata de societatea Prestige Hotel & Resort SRL, ... citeste toata stirea