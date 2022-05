Italianul care hartuieste Comvex prin instante si-a gasit... nasul!

Despre italianul Raimondo De Rubeis s-au scris multe, in ultimii ani, mai ales de prin 2017. Raimondo de Rubeis, care detine 0,02% din actiuni (evaluate la cca 44.000 lei), a starnit un val de acuzatii impotriva Comvex SA, de-a lungul anilor, in urma unei hotarari AGA din septembrie 2016, ce viza majorarea de capital. Desi a fost de acord cu procedura, actionarul minoritar taraste compania, de ani de zile, prin salile de judecata, chiar daca pierde, procesele, pe banda rulanta. In paralel, ... citeste toata stirea