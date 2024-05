ITM Constanta: Amenzi de aproape 900 de mii de lei pentru nereguli in controalele din luna aprilie

In perioada 1-30 aprilie 2024, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Constanta a desfasurat activitati de verificare si control conform Programului Cadru de actiuni pentru anul 2024, aprobat de Inspectia Muncii.Controale si sanctiuni in relatiile de muncaEchipele de inspectori de munca au efectuat 367 de controale, in urma carora 46 de angajatori au fost sanctionati contraventional cu un total de 62 de sanctiuni. Din acestea:* 42 au fost sanctiuni cu amenda, cumuland 709.600 lei.* 14 ... citește toată știrea