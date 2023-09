Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a desfasurat in perioada 01 iulie - 01 sptembrie, o campanie privind verificarea respectarii prevederilor legale de securitate si sanatate in munca, precum si verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind incheierea si executarea contractelor individuale de munca de catre agentii economici care isi desfasoara activitatea pe litoralul Marii Negre in domeniul turismului, alimentatiei publice si comertului.Campania a avut ca obiective ... citeste toata stirea