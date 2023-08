Incepand din 28 august, Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a desfasurat o actiune de control pe platforma santieruluiDAMEN SHIPYARDS MANGALIA, urmata de verificarea unitatilor subcontractoare care isi desfasoara activitatea in incinta santierului.Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Constanta au realizat actiunea de control pe santier in scopul identificarii muncii nedeclarate si subdeclarate, precum si a verificarii modului de respectare a prevederilor legale in ... citeste toata stirea