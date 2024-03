ITM Constanta: Verificarea conformitatii in sectoarele de constructii sI comert cu ridicata

In intervalul 18-22 martie 2024, Inspectia Muncii, prin intermediul Inspectoratelor Teritoriale de Munca, a initiat Campania Nationala de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legale privind incheierea si executarea contractelor individuale de munca, precum si prevederile legale privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca de catre angajatorii care desfasoara activitati in domeniile: "Fabricarea altor produse din minerale nemetalice" - cod CAEN 23 si "Comert cu ... citește toată știrea