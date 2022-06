Jale in Constanta, dupa potop: masini blocate, distruse si gospodarii inundate

A fost potop azi-noapte in Constanta. Mai bine de o ora a plouat cat pentru 3 luni, iar vantul a suflat cu putere, lasand dezastru in urma. Bilantul: masini distruse de copacii cazuti, inundatii, masini blocate in mijlocul apelor.imagine de pe strada Chiliei, nr 1, un BMW, seria 5, facut prafA fost nebunie azi noapte, in Constanta. A plouat torential, iar vantul a suflat cu o putere de neimaginat. Bilantul: masini distruse, zeci de copaci pusi la pamant si gospodarii inundate.Pompierii ... citeste toata stirea