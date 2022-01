Jandarmii constanteni au aplicat, anul trecut, 8.758 de sanctiuni contraventionale

Astazi, 18 ianuarie a.c., a avut loc evaluarea activitatilor desfasurate de catre Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta in anul 2021. Din cauza contextului pandemic, activitatea s-a desfasurat in sistem video-conferinta, invitat fiind domnul Cosa Silviu Iulian, prefect al judetului Constanta, precum si sefi ai institutiilor si structurilor locale cu care jandarmii coopereaza in executarea misiunilor.In perioada supusa evaluarii, au fost executate peste 14.680 misiuni , dintre care 104 ... citeste toata stirea