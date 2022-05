Jill Biden a ajuns in Romania. Prima doamna a fost in vizita la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu

Jill Biden a vizitat baza de la Mihail Kogalniceanu, unde s-a intalnit cu membrii serviciului militar din Statele Unite. Dupa aproximativ trei ore, a ajuns in Bucuresti. UPDATE 20.25 Jill Biden a ajuns la BucurestiUPATE ORA 19.30 Aeronava in care se afla prima doamna a SUA a decolat de pe Aeroportul Mihail Kogalniceanu. Jill Biden s-a intalnit cu militarii cantonati la Constanta din gruparea NATO. Food is love. '- pic.twitter.com/1yjBQL4wbHaEuro" Jill Biden (@FLOTUS) May 6, 2022 UPDATE 17.00 ... citeste toata stirea