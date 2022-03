Joe Biden nu exclude ca Rusia sa atace spatiul NATO

Presedintele american Joe Biden a declarat, in discursul privind starea natiunii, ca SUA nu va trimite trupe in Ucraina, in urma invaziei Rusiei, relateaza CNN. El a transmis au fost trimise trupe in Europa "pentru a proteja aliatii NATO in eventualitatea in care Putin decide sa inainteze spre vest", neexcluzand astfel un atac al Rusiei asupra tarilor din organizatia nord atlantica."Sa fie clar: fortele noastre nu sunt implicate si nu vor fi implicate in conflictul cu fortele Rusiei in ... citeste toata stirea