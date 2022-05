Judecatorul Marian Buda, noul presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii

Judecatorul Marian Buda a fost ales, joi, in functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Decizia a fost luata cu 10 voturi "Da", cinci "Nu" si doua voturi "Nule".Marian Buda a fost validat in luna ianuarie de Plenul Senatului in calitate de membru interimar al CSM, pana la alegerea unui nou membru, ca urmare a pensionarii judecatorului Mariana Ghena, care detinea aceasta functie, scrie Agerpres.Pe 16 decembrie anul trecut, judecatorul Bogdan Mateescu, actualul ... citeste toata stirea