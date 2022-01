Judetul Constanta - in topul judetelor privind rata de vaccinare anti-COVID-19

Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID-19, Valeriu Gheorghita, a declarat joi ca in prezent 50% din populatia adulta peste 18 ani s-a imunizat cu cel putin o doza.Privind evolutia campaniei de vaccinare, la acest moment sunt peste 8.056.000 de persoane care au fost vaccinate cu prima doza. Pot sa va spun ca, in momentul acesta, avem 50% din populatia adulta peste 18 ani care are cel putin o doza de vaccin, deci, practic, am atins acest prag de vaccinare in populatia adulta. ... citeste toata stirea