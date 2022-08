Juridiq, proiectul pus la cale de patru studenti constanteni, care vine in sprijinul avocatilor si juristilor

Ideea a patru studenti ai Universitatii din Bucuresti a primit premiul "Pitch of the year" in finala Innovation Labs, cel mai longeviv program universitar de pre-accelerare pentru start-up-uri tehnice si mentorat pentru tineri antreprenori, studenti si cercetatori. Constantenii Alexandru Florin Cartoafa (student la Facultatea de Drept), Senol Fratila (student la Facultatea de Matematica si Informatica), Octavian Constantin Lupu si Denis Sait (studenti la Facultatea de Administrare a Afacerilor) ... citeste toata stirea