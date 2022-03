Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, amendata cu 250 de euro si eliberata

Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, angajata unui post rus de televiziune, care a intrat in direct in timpul unui jurnal televizat pro-Kremlin pentru a denunta invazia rusa a Ucrainei, judecata marti cu privire la faptul ca a manifestat in mod ilegal, a fost amendata si eliberata, fara sa fie arestata, relateaza AFP.O fotografie in care apare jurnalista si avocatul specializat in drepturile omului Anton Gasinski a fost postata pe Twitter.Jurnalista risca sa fie condamnata la zece zile de ... citeste toata stirea