Kamala Harris, vicepresedintele SUA, vine in Romania. Evitati DN1

Kamala Harris, vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, vine in Romania. In contextul activitatilor planificate pentru aceasta vizita Bucuresti, in data de vineri 11 martie, autoritatile implicate au in vedere ca masurile de securitate instituite sa interfereze cat mai putin cu activitatile cotidiene ale populatiei.Astfel, conducatorilor auto le este recomandat ca vineri, 11 martie, in intervalul orar 12:00 - 17:00, sa evite deplasarea pe Drumul National 1, pentru a preintampina formarea ... citeste toata stirea