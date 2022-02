Klaus Iohannis catre romani: "Nu aveti motive de teama"

Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca, in urma evenimentelor din Ucraina, ca "niciun cetatean al Romaniei nu are motiv sa se teama"."Condamn ferm, in numele Romaniei, agresiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei, o alta incalcare foarte grava a dreptului international, a suveranitatii si integritatii", a scris Iohannis pe Twitter.Ulterior, Administratia Prezidentiala a transmis, printr-un comunicat de presa, ca, in coordonare deplina cu aliatii si partenerii sai din cadrul NATO si UE, ... citeste toata stirea