Klaus Iohannis il primeste pe regele Belgiei la baza militara Mihail Kogalniceanu

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi vineri, 17 iunie, pe Majestatea Sa Philippe, regele Belgiei la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta, transmite administratia prezidentiala. Vizita vine in contextul in care si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a efectuat o vizita in Romania.Pe langa convorbirile oficiale, cei doi oficiali se vor intalni cu militarii romani, belgieni si din celelalte tari aliate, desfasurati pe teritoriul Romaniei in cadrul efortului ... citeste toata stirea