Klaus Iohannis, la ONU: "Securitatea alimentara trebuie sa ramana prioritara"

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a tinut un discurs la ONU in care a vorbit despre securitatea alimentara. "Trebuie sa ramana prioritara pe agenda internationala, Romania face deja acest lucru", a spus presedintele Romaniei.Klaus IohannisKlaus Iohannis a sustinut marti, la New York, o alocutiune in cadrul Global Food Security Summit, gazduit de Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii in cadrul celei de-a 77-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, scrie ... citeste toata stirea