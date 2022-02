Klaus Iohannis: 'NATO reprezinta cea mai solida garantie de securitate pentru Romania'

Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Craiova, unde facut o vizita la Brigada Multinationala Sud-Est a NATO, ca Alianta "reprezinta cea mai solida garantie de securitate pentru Romania", iar tara noastra "isi va indeplini toate angajamentele asumate"."Inca de la inceputul primului meu mandat de Presedinte al Romaniei, am fost direct implicat in efortul national pentru consolidarea prezentei aliate in Romania si in regiunea Marii Negre. Astfel, in urma eforturilor noastre intense si ... citeste toata stirea