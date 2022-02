Klaus Iohannis si Jens Stoltenberg au ajuns la Baza Militara de la Mihail Kogalniceanu! Video

Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita impreuna cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu. Vizita secretarului general al Aliantei in Romania are loc in contextul tensiunilor dintre Rusia si Occident dupa ce Moscova a trimis peste 100.000 de soldati langa granitele Ucrainei.Militarii americani vor colabora strans cu armata romana. Impreuna vor face antrenamente. Pe langa exercitiile militare, se fac pregatiri si pentru valul de ... citeste toata stirea