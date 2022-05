Kovesi, prin Parchetul European, a solicitat perchezitii in zona Deltei Dunarii si in mai multe judete

Parchetul European, unde activeaza si procurorul Laura Codruta Kovesi, a solicitat perchezitii in cadrul unei investigatii aflate in desfasurare privind presupuse fraude cu privire la fonduri europene de peste 3 milioane de euro. Vizata este zona Deltei Dunarii. Descinderile au avut loc in 15 sedii din Bucuresti, Gorj, Giurgiu si zona Deltei Dunarii.Laura Codruta KovesiConform EPPO, se suspecteaza trei persoane de formarea unui grup infractional organizat de la inceputul anului 2018 pentru a ... citeste toata stirea