La 14 ani, Amalia Singuran este cea mai buna cadeta a Romaniei la triatlon. Este fiica unui campion la lupte libere

Cea mai buna cadeta a triatlonului romanesc in anul 2021 este o fata de 14 ani din Constanta. In ultimul an de gimnaziu, Maria Amalia Singuran invata si se antreneaza pe rupte: se duce la scoala, face meditatii pentru Evaluarea Nationala si are doua antrenamente pe zi, dimineata si seara. Maria Amalia Singuran, eleva la Scoala gimnaziala nr. 8 din Constanta, a primit acest titlu de la Federatia Romana de Triatlon, la Gala Triatlonului Romanesc desfasurata la finele anului trecut, la Cheile ... citeste toata stirea