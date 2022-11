La 14 noiembrie 2022 este aniversata Ziua Dobrogei

Legea privind instituirea Zilei Dobrogei a fost adoptata la 19 noiembrie 2013 de Senat, la 9 septembrie 2015 a fost votata de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, iar in 6 octombrie 2015 a fost publicata in Monitorul Oficial.O serie de evenimente specifice sunt organizate, pentru marcarea Zilei Dobrogei, de catre Primaria Municipiului Constanta si Consiliul Judetean Constanta, prin Centrul Cultural Judetean Constanta ''Teodor T. Burada''.La 14 noiembrie 2022, Centrul ... citeste toata stirea