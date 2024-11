La 14 noiembrie 2024 este celebrata Ziua Dobrogei

La 14 noiembrie 2024 este celebrata la nivel national Ziua Dobrogei.Legea privind instituirea Zilei Dobrogei a fost adoptata la 19 noiembrie 2013 de Senat, la 9 septembrie 2015 a fost votata de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, iar in 6 octombrie 2015 a fost publicata in Monitorul Oficial.Pentru a marca in acest an Ziua Dobrogei, Muzeul de Arta Populara Constanta organizeaza, in perioada 12-17 noiembrie 2024, numeroase manifestari de culturale si educative pentru ... citește toată știrea