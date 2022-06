La 15 ani, s-a urcat la volan si a facut-o pe viteazul... cu voia tatalui!

Sub aburii lui Bachus si fara permis, pe drumurile constantene! Politistii rutieri i-au depistat in trafic si le-au intomit dosare penale. Printre cei fara permis a fost depistat si un minor, de 15 ani.La data de 6 iunie a.c., in jurul orei 2.00, politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au identificat un barbat, de 32 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia din statiunea Mamaia, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul ... citeste toata stirea