La ce pret se vinde carnea de miel in pietele RAEDPP Constanta

A inceput comercializarea carnii de miel in interiorul halelor de lactate din Piata Grivitei si Piata Tomis III. Carnea provine de la ferme din judetele Constanta si Tulcea, de la miei sacrificati in unitati de abatorizare autorizate sanitar veterinar, iar preturile sunt stabilite de catre producatorii locali.Vanzarea se face cu respectarea legislatiei in vigoare, Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta asigurand toate conditiile de igiena si siguranta alimentara. ... citeste toata stirea