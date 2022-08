La CNE Cernavoda, aproape toti sefii isi au nevestele colege de munca; unii si fiicele!

Stiati ca exista in Constanta o firma de stat in care aproape toti sefii, mari si mici, au sotiile angajate tot aici, fiindu-le, deci, colege de munca si subalterne?! Pare greu de crezut, dar adevarat, ca o societate de stat a fost transformata intr-o mare familie! Daca nu ati ghicit va spunem: este vorba despre Centrala Nuclearelectrica de la Cernavoda, cu angajati ale caror salarii sunt printre cele mai bune din Romania. In unele cazuri, sotiile au salarii mai mari decat sotii lor. Precizam, ... citeste toata stirea