La Constanta au fost reluate actiunile de delarvizare

Avand in vedere ca malul apei este locul propice pentru inmultirea insectelor, Primaria Constanta a reluat de ieri si actiunile de delarvizare pe langa cele de dezinsectie.Astfel, zilele acestea se actioneaza de jur imprejurul lacurilor Siutghiol si Tabacarie pentru delarvizare. In paralel, in tot municipiul Constanta si statiunea Mamaia continua actiunile de dezinsectie.Substanta folosita pentru delarvizare - VectoBac WG - este avizata de Ministerul Sanatatii si poate aplicata pe orice ... citește toată știrea