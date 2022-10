Incepand de luni, 10 octombrie 2022, deseurile reziduale si reciclabile se vor colecta in municipiul Constanta, doar pe timpul noptii, in intervalul orar 22:00 - 06:00Pentru a nu bloca accesul, constantenii sunt rugati sa NU parcheze masinile in zona platformelor de colectare!Tot pe timpul noptii se vor colecta deseurile si in cartierele de case. Se va pastra acelasi grafic stabilit cu operatorul de ... citeste toata stirea