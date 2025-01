La Constanta s-au amenajat puncte speciale de colectare a brazilor naturali folositi

Primaria Municipiului Constanta a amenajat puncte speciale de colectare a brazilor naturali utilizati in timpul sarborilor de iarna.In perioada 10-18 ianuarie 2025, constantenii pot aduce brazii de Craciun la punctele de colectare amenajate in cartierele orasului. Containerele sunt amplasate in urmatoarele zone:- cartierul Poarta 6: strada Zefirului (platforma 11);- cartier Faleza Nord: strada Dragoslavele, nr. 18, langa punctul termic nr. 33, Gradinita Nr. 45;- cartier Tomis Nord: ... citește toată știrea