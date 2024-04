La frontiera romano-bulgara, in acest weekend, vor fi deschise 11 puncte de trecere cu specific rutier

Ne aflam in perioada premergatoare sarbatorii Floriilor, dar si minivacantei prilejuite de Sarbatorile Pascale Ortodoxe si 1 Mai, iar in aceste zile ne asteptam la o crestere semnificativa a valorilor de trafic in punctele de trecere a frontierei. Din experienta anilor trecuti, cresterea va fi in mod special la granitele cu Ungaria si Bulgaria, ca urmare a faptului ca multi cetateni romani aflati in state ale Uniunii Europene revin in tara de sarbatori sau vor pleca in vacanta in tarile vecine. ... citește toată știrea