La Wave Residence, 500 de lei o ora de parcare! Video

Este bine cunoscut faptul ca zona de nord a litoralului s-a dezvoltat la foc automat in ultimii ani, la fel de cunoscut este si faptul ca preturile se ridica la pretentiile de Ibiza sau alte alte insule de top din lume, dar sa ne readucem aminte ca suntem in Romania. Ei bine, dezvoltatorii Wave Residence, din Navodari, par sa traiasca in alta lume, o lume in care pentru o ora de parcare e rezonabil sa scoti din buzunar 500 de lei. Da, ati citit bine, 500 de lei pentru o ora de parcare, in ... citeste toata stirea