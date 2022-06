Lacul cautat de zeci de mii de turisti pentru tratamente s-a colorat in roz. Explicatiile cercetatorilor VIDEO

Pe langa culoare, lacul emana si un miros neplacut. In fiecare an, aici vin zeci de mii de turisti la tratament. Specialistii vin cu explicatii. Apele lacului Techirghiol sunt, in aceste zile, colorate in roz. Pentru localnici si specialisti nu este un fenomen neobisnuit deoarece acest lucru s-a mai intamplat, inclusiv anul trecut.In lucrarea "Biodinamica Lacului Techirghiol" (1965), Ion Tuculescu explica acest lucru prin faptul ca bacteriile sulfuroase se astern ca un praf roz pe partile bine ... citeste toata stirea