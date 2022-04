Lacul Tabacarie din Constanta, gazda regatei ambarcatiunilor de competitie si agrement fara motor

Lacul Tabacarie din Constanta va gazdui o serie de evenimente nautice duminica, 1 mai. Inclusiv o parada a ambarcatiunilor va avea loc in aceasta zi. In acest weekend se da startul "Regatei ambarcatiunilor de competitie si agrement fara motor", anunta Primaria Constanta. Pasionatii de sporturi nautice au ocazia de a-si demonstra abilitatile duminica, 1 mai, in cadrul unui eveniment care va transforma Lacul Tabacarie intr-o "mare" de adrenalina. "Mai...pe apa" da tonul distractiei in acest sezon ... citeste toata stirea