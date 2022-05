Legea offshore a fost adoptata in Parlament!

Legea offshore a fost adoptata miercuri, 18 mai a.c., in Parlament, textul documentului fiind modificat astfel incat statul roman are drept de preemtiune asupra zacamintelor care urmeaza sa fie exploatate. Liderul deputatilor AUR, George Simion, si ministrul Energiei, Virgil Popescu, au avut un nou schimb de replici, in sedinta de plen in care se dezbate proiectul, Simion numindu-l din nou pe Popescu "ministru-hot". "Pasol na turbinca, Iuri!", i-a replicat Popescu, parafrazand povestirea Ivan ... citeste toata stirea